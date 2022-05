Da sabato pomeriggio il Girone G di Serie D riprende il suo calendario regolare, dopo lo stop della scorsa settimana per positivi nel Lanusei. Doppio anticipo che riguarda le squadre sarde, con Atletico Uri e Latte Dolce impegnate in casa alle 15 rispettivamente contro Cynthialbalonga e Cassino. I tre punti ai giallorossi mancano dal 12 marzo, poi cinque sconfitte di fila e un pari nell'ultimo recupero, col Lanusei: sabato proveranno a invertire la rotta per uscire dalla zona playout. Posizione dove invece vuole entrare il Latte Dolce, che chiude la classifica assieme al Carbonia: è atteso da uno scontro diretto in piena regola, contro la formazione appaiata con l'Atletico Uri al sestultimo posto e col rischio di un eccesso di distacco (almeno otto punti sulla terzultima) che annullerebbe il relativo playout. Col nuovo calendario si tornerà in campo mercoledì 18, poi domenica 22 e ultima giornata il 25.

Ripresa. In casa Lanusei è finita la nuova ondata di Covid nel gruppo squadra, la seconda in un mese. Dopo quelli di metà aprile i biancorossoverdi anche la scorsa settimana hanno avuto dei positivi, ma gli ultimi tamponi hanno avuto tutti esito negativo. Alle 14.30 di domenica al "Lixius" arriva il Real Monterotondo Scalo, a oggi prima delle salve con un margine di quattro punti sulla zona playout. Per gli ogliastrini necessario vincere, per non rischiare che la situazione si complichi. Alle 16 derby allo "Zoboli", Carbonia-Muravera: per i minerari il successo manca da marzo, i sarrabesi si sono salvati in anticipo.

Zona playoff. Mancano ancora pochi punti ad Arzachena (quarta) e Torres (terza) per avere la certezza dei playoff, ma conta anche la posizione di ingresso per poterli giocare in casa. Gli smeraldini saranno di scena a Santa Maria Capua Vetere, col Gladiator salvo ma che torna dopo quattro mesi nel suo stadio (il "Piccirillo", si gioca domenica alle 14). Dopo la Coppa Italia per la Torres nuova trasferta stavolta nel Lazio, ad Aprilia contro la sesta in classifica.

