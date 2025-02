Per la seconda stagione l’Amsicora tenta la risalita dalla serie B maschile. Dopo la beffa dello scorso anno, quando venne battuta agli shoot out in finale dal Genova 1980 ci riprova.

Oggi e domani a Porto Potenza Picena sono previsti due gironi di tre squadre ciascuno che assegnano un posto nella serie A2 del 2025-26. Nel girone 2, l’Amsicora affronta questa sera prima l’HC Roma, a seguire il Cuscube Brescia. Nell’altro girone si fronteggiano la Tevere Roma, Valverde e HC Genova. Domani sfide incrociate tra le prime due, le vincenti disputeranno la finale.

L’Amsicora ha ripreso l’attività nel 2024 dopo un’assenza dalla disciplina al coperto durata sei anni, in precedenza vinse cinque scudetti, il primo nel 1979, l’ultimo tredici anni dopo. Avversario illustre nel girone eliminatorio, l’HC Roma, che ha vinto sette scudetti, l’ultimo nel 2014.

© Riproduzione riservata