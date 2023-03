“E' stata una gara complicata contro Novara, sarà la sveglia alle 5 del mattino oppure anche l’anticipo alle 13, di certo non siamo riusciti a trovare il nostro gioco”.

Così, il presidente dell'Amatori Rugby Capoterra Andrea Cogoni commenta il match vinto domenica dai suoi ragazzi in Piemonte. Un 38-26 confezionato grazie alle sei mete firmate da capitan Gabriele Ambus, Martin Moncada, Lorenzo Celembrini, Carlo Stara (due) e Mattia Aru (che ne ha anche trasformate quattro). Con questo risultato l'Amatori sale solitaria al terzo posto del girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

“Per il Rugby Capoterra è stata una settimana particolare ed emotivamente difficile, la prematura scomparsa di Enrico Sanna, ex atleta e allenatore delle giovanili del nostro club”, ricorda Cogoni, che conclude: “Il nostro cammino prosegue senza soste, guardando gli errori e cercando di smussare quelle imperfezioni che in un campionato di questo livello ci portano a soffrire, se ambiamo a qualcosa di più dobbiamo lavorare sul fisico ma soprattutto sulla testa”.

