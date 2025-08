Dopo quasi due anni di sperimentazione è stato ripristinato il doppio senso di circolazione in via Venezia e in un tratto di via Sassari. A richiedere il ritorno al passato quasi tutti i residenti delle zone interessate (anche con una raccolta di firme, lo scorso anno).

L’esperimento del senso unico partito nel settembre del 2023 non ha, infatti, portato nel complesso buoni risultati. Da qui la mezza retromarcia da parte del Comune: nelle due strade che si affacciano sulla via Nazionale, via Venezia e via Sassari, si è ritornati al doppio senso di circolazione. Resta invece il senso unico in via Napoli, via delle Mimose e via Verdi.

Oltre al cambio del senso di marcia il Comune in questi giorni ha provveduto anche a tracciare la nuova segnaletica in gran parte del paese al posto di quella vecchia e scolorita. «Sono tutti lavori – ha spiegato in una nota l’amministrazione comunale - che contribuiranno a migliorare la visibilità per pedoni e automobilisti».

