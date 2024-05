La World Triathlon Championship Series sbarca a Cagliari per la data italiana che sabato 25 maggio, nella spiaggia del Poetto, consentirà ai migliori triatleti internazionali di guadagnare gli ultimi punti utili per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.

Dopo la prima storica edizione del 2022, quella in arrivo sarà la terza Wtcs in Italia (sempre a Cagliari), che allunga così una serie di appuntamenti mondiali iniziati nel capoluogo sardo nel 2016 con le quattro edizioni di World Cup, poi ospitata ad Arzachena dal 2020. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Triathlon, in sinergia con la Federazione Internazionale e la partnership finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

A partecipare alla World Triathlon Championship Cagliari ci saranno i migliori triatleti internazionali pronti a sfidarsi sulla distanza olimpica (1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di bici e 10 chilometri di corsa).

Al maschile, è atteso l’intero podio olimpico di Tokyo 2020: il norvegese Kristian Blummenfelt, il britannico Alex Yee e il neozelandese Hayden Wilde. Al via anche altri atleti di caratura internazionale, come Bergere, Vilaca e Hellwig.

Stesso discorso al femminile, con la scozzese campionessa del mondo Beth Potter e le tre medagliate di Tokyo: la bermudiana Flora Duffy, la britannica Georgia Taylor- Brown e la statunitense Katie Zaferes. Da segnalare anche le presenze di Knibb, Waugh, Beaugrand, Lombardi, Coldwell e Lindemann.

La start list della tappa italiana di Wtcs si preannuncia tra le più prestigiose degli ultimi anni e al momento vanta atleti provenienti da trentatre Nazioni: Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belgio, Bermuda, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Italia, Giappone, Lussemburgo, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Romania, Sudafrica, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.

La manifestazione si aprirà venerdì 24 con le prove percorsi. Sabato 25 la giornata inizierà con la gara femminile: prevista per le 11, mentre la premiazione inizierà alle 13.10. La prova maschile si disputerà dalle 15.15, mentre le premiazioni saranno alle 17.20.

«La Wtcs di Cagliari è la gara più importante della stagione che chiude la finestra per la qualifica alle Olimpiadi di Parigi. Siamo davvero onorati di poter ospitare le migliori triatlete e i migliori triatleti del mondo che, nelle acque cristalline del Poetto, cercheranno di guadagnarsi gli ultimi punti utili per raggiungere il sogno a cinque cerchi», dichiara il presidente Fitri Riccardo Giubilei. Che prosegue: «Un grande lavoro di squadra e una visione comune nella voglia di far crescere il triathlon italiano e di fargli assumere il ruolo che gli spetta nel panorama internazionale è la chiave di volta che ci ha permesso di raggiungere questi obiettivi. Desidero ringraziare quanti stanno lavorando da mesi alla realizzazione di un evento che sarà il centro del mondo del triathlon e che già da ora, viste le presenze di altissimo livello, si pone come gara di riferimento tecnico per gli anni a seguire».

