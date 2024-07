La Villacidrese ha archiviato l'amara stagione scorsa, chiusa con la retrocessione in Promozione e giocata per intero lontano da Villacidro, con voglia di fare bene e mettere alle spalle l'anno complicato.

La società del presidente Matteo Marrocu si affida nuovamente a Luca "Bobo" Pittau come direttore sportivo, artefice della scalata dalla Seconda Categoria all'Eccellenza e nella passata stagione al Guspini. Con lui un altro rientro, quello dell'attaccante Manuel Piras proveniente dal Terralba Francesco Bellu. La punta è uno dei sei acquisti di spicco, tutti presi dalle big dello scorso Girone A di Promozione: dal Monastir, che ha stravinto il campionato, arrivano Gianmarco Paulis a centrocampo, Pierluigi Porcu (un'istituzione del calcio sardo, due volte di fila campione in Promozione fra i biancoblù e il Villasimius) e Matteo Saias per la difesa che porteranno qualità, esperienza e mentalità vincente; dal Castiadas vice capolista presi il portiere Fabio Toro e l'attaccante Carlos Mboup, altri due nomi di valore e garanzia di rendimento.

Le conferme. Il primo a essere annunciato come confermato rispetto alla passata stagione è Matteo Cirronis, centrocampista reduce da cinque gol nella passata Eccellenza e spesso protagonista nonostante le difficoltà. Con lui rimarranno anche Alberto Lilliu e Luca Muscas, così come l'allenatore Renato Incani. Fra chi non rimane, invece, l'attaccante Antonio Fantasia ufficializzato la settimana scorsa dall'Ozierese e soprattutto l'ormai ex capitano Salvatore "Totò" Bruno che è andato via dopo quattro anni. La nuova stagione della Villacidrese inizierà nelle prossime settimane e vedrà l'attesissimo ritorno al Comunale, ristrutturato e col nuovo terreno in sintetico.

