La squadra sassarese ha 8 punti in più in classifica, ma non ha mai battuto l'Olbia in questa stagione del ritorno in Terza Serie. E già questo la dice lunga su quanto nei derby classifiche e precedenti contino poco o nulla. In Coppa Italia i galluresi si sono imposti 2-1 nonostante il vantaggio di Scappini. Poi la rete di Sueva su disimpegno errato della difesa sassarese e il vantaggio di Zanchetta. In campionato al “Vanni sanna” è finita 1-1 coi rossoblù a tratti dominanti ma in vantaggio solo all'85' con Scappini e poi la rete di Ragatzu al 94'.

Rispetto a quelle partite c'è un nuovo tecnico (Sottili) e quattro giocatori nuovi, tre dei quali almeno subito in campo: il terzino Fabriani, il centrocampista Urso e il trequartista Saporiti. La punta Omoregbe dovrebbe invece entrare nella ripresa.

L'allenatore della squadra sassarese conta di recuperare il centrocampista Lora, uscito per un problema fisico e anche indebolito dal virus e il trequartista Lisai. Due giocatori esperti che possono dare molto in un derby che mette in palio non solo il prestigio ma anche punti salvezza pesanti.

