Non è fortunata la squadra sassarese. E a dirla tutta non è certo tutelata come le big della serie C. Aggiungiamo pure le ingenuità o distrazioni in zona Cesarini che sono costate 5 punti e si può dire che la Torres sta pagando per intero lo scotto delle matricole.

L'arbitraggio della gara al “Vanni Sanna” è stato tutto fuorché casalingo. Nel primo tempo l'arbitro ha tolto la metà dei cartellini che meritavano i giocatori della Reggiana per i tanti interventi duri e nel secondo con i due cartellini gialli in poco più di un minuto a Lisai (espulso) e anche altre decisioni ha reso la gara una salita con tornanti per i rossoblù di Greco.

Il fatto è che la formazione allenata da Greco non ha neppure fortuna. Nel giro di due partite ha perso prima Ruocco e poi Sanat, vale a dire le punte più rapide dell'organico, quelle capaci di saltare l'uomo. Il ventunenne Ruocco ha avuto un infortunio muscolare e ne avrà ancora per un mesetto, mentre è più lungo lo stop per il ventenne Sanat che ha riportato la frattura al perone con interessamento della caviglia sinistra. Oggi l'operazione a Sassari.

La Torres deve stringere i denti viste anche le difficoltà del calendario: sabato si gioca ad Ancona, una delle formazioni che insegue la capolista Reggiana, a soli 3 punti di ritardo.

