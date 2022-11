Un tempo dove la Torres gioca meglio, una ripresa condizionata dalla “strana” espulsione di Lisai.

Una volta in superiorità numerica la Reggiana mostra i muscoli e la qualità di una panchina fatta per tornare in serie B: sblocca su azione di Lanini e rete di Pellegrini, poi sigla il 2-0.

Oltre alla sconfitta preoccupa l’infortunio a Sanat, uscito per grave infortunio.

Buonissimo primo tempo della Torres che potrebbe andare in vantaggio al 4' su assist diagonale di Diakite ma Sanat in area non colpisce la palla subito e il difensore recupera e lo contrasta. La punta deve uscire qualche minuto dopo (frattura a una gamba?) per un fallaccio di Laezza. Va detto che la Reggiana sembra poco tranquilla visti i falli durissimi che commette, anche se l'arbitro una volta su due sorvola.

Ospiti pericolosi col neo entrato Pellegrino che da destra incrocia sfiorando il vertice. Rispondono al 38' i rossoblù con Lora (spiovente fuori di neppure mezzo metro) e Lombardo al 42' con una punizione che sfiora la traversa.

Un'occasione a testa nel recupero su mischie: Libutti da terra colpisce male, mentre per la Torres è Lora a concludere di controbalzo ma c'è la deviazione di un difensore.

Ripresa sotto una pioggia battente e gli strali di un arbitro che cambia metro, fischia con severità e anche a sproposito, come quando ammonisce Lisai che spalle alla porta effettua la rovesciata colpendo un difensore che non aveva visto. E un minuto dopo l'arbitro estrae il secondo cartellino per fallo dell'esterno che viene espulso. La gara cambia, la Reggiana prende coraggio e campo e sblocca la partita al 70' con i due neoentrati: Lanini va a destra e mette in mezzo dove Pellegrini appoggia. La Torres si batte in cerca del pareggio. Dieci contro dieci qualche minuto dopo per il secondo cartellino a Laezza ma la Reggiana raddoppia ancora, all'87', con Lanini a destra che serve Montalto con il portiere Salvato scavalcato dalla palla.

Nel recupero il commovente Diakite in tuffo di testa sfiora il palo destro.

