Per espugnare Montevarchi nell'anticipo di sabato, la squadra sassarese confida nella fame di gol degli attaccanti disponibili.

Francesco Ruocco aveva iniziato benissimo il campionato ma si è fermato con 4 reti a metà ottobre e poi è stato bersagliato dagli infortuni. Gigi Scotto non segna da undici mesi: ultima rete a Muravera in serie D, poi l'infortunio, la ricaduta e ora forse il rientro definitivo dopo il finale giocato domenica contro il Pontedera. Il giovane Bob Omoregbe, preso in prestito in gennaio dal Milan, non ha ancora fatto gol con la maglia rossoblù.

Sono i tre attaccanti a disposizione del tecnico Sottili, salvo problemi dell'ultim'ora. Forse potrebbe aggiungersi Scappini qualora abbia risolto il problema alla schiena.

Di sicuro servono reti contro la peggior difesa del campionato: 46 gol incassati dal Montevarchi in trenta partite.

Proprio in trasferta era partita benissimo la gestione di Sottili, coi colpacci sui campi di San Donato Tavarnelle e Imolese. Poi sono arrivate due sconfitte pesanti contro concorrenti dirette (Vis Pesaro e Olbia) più il pareggio regalato al Siena.

