Assorbita senza traumi la sconfitta per 2-0 sul campo della Ternana, la Torres ha due settimane di tempo per preparare la gara casalinga contro il Trento che diventa fondamentale per la permanenza in serie B. La squadra sassarese è infatti terzultima insieme al Tavagnacco (ma ha perso lo scontro diretto) con 3 punti di vantaggio sul Trento. Vincere significherebbe staccare nettamente una concorrente diretta.

La formazione rossoblù non assapora il successo da sette giornate, ultima vittoria 2-0 contro il Ravenna, anche se dopo ha ottenuto tre pareggi. Pure Trento non vince da sette turni (successo per 1-0 sull'Arezzo) ed è precipitato al penultimo posto.

Intanto la Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto un reclamo presentato dalla società ASD Apulia Trani, per una presunta violazione del Regolamento del Campionato di Serie B in riferimento alla sfida tra Torres Femminile e Apulia Trani del 15 gennaio 2023 che era finita 0-0.

Il presidente sassarese Andrea Budroni ha commentato: «Sono rimasto veramente dispiaciuto per il ricorso presentato dall’Apulia Trani. Sono dell’idea che le partite si vincono sul campo e non attraverso i tribunali sportivi. Saper accettare il verdetto dei novanta minuti è sintomo di sportività, ciò su cui ogni attività agonistica si basa. Nello sport questo modo di agire non ha senso di esistere, non si addice a dirigenti di società sportive».

