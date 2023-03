E' crisi e nessuno può chiamarsi fuori. A Montevarchi, ultima del girone e peggior difesa del campionato, la Torres incassa la terza sconfitta di fila contro una formazione che non vinceva da dieci turni. I playout sembrano inevitabili per un gruppo che appare in fase involutiva e lamenta un tasso di giocatori infortunati, acciaccati e influenzati fuori dalla norma. La febbre ha tenuto in albergo Campagna e Heinz, con il tecnico Sottili che ha scelto una difesa con tre centrali, aggiungendo Pinna.

All'Aquila è bastato un gol di Italeng per vincere la partita. La squadra sassarese aveva anche iniziato bene, sfiorando la rete con Ruocco e soprattutto l'incornata di Girgi respinta in volo dal portiere. Poi i padroni di casa sono venuti fuori: alla mezzora grande parata di Garau su bolide di Kernezo, ma due minuti dopo colpo di testa di Cerasani che finisce sul palo e Italeng brucia Antonelli e ribatte in gol.

Nella ripresa la Torres prende l'iniziativa, entrano anche Scotto e Omoregbe. Trova pure il pareggio con Dametto al 76' ma la rete viene annullata per un fuorigioco alquanto dubbio. Nel finale un'occasione a testa:incornata diagonale di Antonelli che esce d'un soffio e parata di Garau su conclusione angolatissima di Perez.

