La Torres che non vince più in casa dal 5 novembre contro la Lucchese che non perde più in trasferta dal 26 novembre. E' questo il tema della partita di sabato al “Vanni Sanna” con inizio alle 14.30. Tra le due formazioni ci sono 7 punti di differenza che vogliono dire per i toscani buone possibilità di entrare nei playoff e per i rossoblù di Sottili avere solo 4 lunghezze di vantaggio su playout.

La squadra sassarese ha raccolto la miseria di 2 punti nelle ultime sei partite davanti a un pubblico che pian piano è diminuito (colpa anche delle gare anticipate al sabato) pur restando poco sopra i duemila spettatori che restano buona affluenza in serie C.

Gli ospiti hanno ottenuto cinque risultati utili di fila lontano dalle mura amiche: pareggi contro Rimini, Pontedera, Olbia e Virtus Entella, più il colpaccio per 2-0 sul campo dell'Imolese.

All'andata la partita finì senza reti.

La Torres recupera dalla squalifica il centrocampista Lora ed è convocabile l'attaccante Omoregbe, prelevato in prestito dal Milan. Squalifica invece per il neo acquisto urso: il centrocmapista è stato espulso nel recupero per doppia ammonizione.

