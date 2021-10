Dopo i successi con Cassino e Cynthialbalonga la squadra sassarese vuol fare il tris nell'anticipo del quinto turno: sabato (ore 15) arriva al “Vanni Sanna” il Real Monterotondo Scalo, per quello che al momento è l’unico anticipo delle squadre sarde di Serie D. La formazione ospite ha finora raccolto solo un pareggio sul campo dell'Ostia Mare e ben tre sconfitte, ma non va sottovalutata perché comunque ha realizzato finora 5 reti. Il punto debole della compagine romana è la difesa: 10 reti incassate finora.

Prova di maturità. Il tecnico Alfonso Greco chiede alla Torres una ulteriore prova di maturità dopo il colpaccio di Albalonga con il secondo tempo disputato in inferiorità numerica: “Stiamo acquistando la consapevolezza di essere una squadra importante”. Da segnalare che i rossoblù hanno già ottenuto 7 punti in quattro giornate: l'anno scorso ne hanno conquistati appena 11 in tutto il girone d'andata.

Biglietto sospeso. La società sassarese e i tifosi rilanciano poi l'iniziativa del biglietto sospeso: chi ha acquistato il tagliando per l'anticipo di sabato ha lasciato qualche spicciolo in più e quindi sono stati messi a disposizione gratuitamente 8 biglietti per gli ospiti e gli operatori della Casa della Divina Provvidenza. Inoltre i ragazzi sotto i 12 anni entrano gratuitamente allo stadio.

