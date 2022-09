Due gare, due sconfitte, con sviluppo differente ma anche con similitudini che evidenziano le attuali difficoltà della Torres: scarsa rapidità in campo, reparto offensivo limitato dagli infortuni, poca praticità nel gestire alcune situazioni tattiche. I 3.400 tifosi del “Vanni Sanna” non sono bastati per aiutare la squadra sassarese a conquistare i primi punti: dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Entella, quella per 2-1 a opera del San Donato Tavarnelle, formazione di pari qualità tecnica ma capace di tenere un buon ritmo costantemente per tutti i 90 minuti. Senza risentire nel finale dell'inferiorità numerica.

Il capitano Nicolò Antonelli ammette: “Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte e essere più concentrati in alcune situazioni. Mi riferisco anche alla palla che ho avuto al 90'. Dopo il gol ci siamo disuniti e abbiamo perso un po' le distanze tra reparti”.

Mercoledì seconda trasferta, a Cesena, poi di nuovo in casa contro l'Imolese.

Il tecnico Greco recupera dalla squalifica il difensore Carminati. Chissà poi se l'attaccante Luppi può rientrare tra i convocati e magari essere già pronto per fare almeno 20 minuti, all'occorrenza. Certo è che l'attacco a parte Ruocco, ha difficoltà a rendersi pericoloso e più in generale la Torres si è fatta infilare in velocità in diverse occasioni. Probabile anche alcuni giocatori date le caratteristiche fisiche non siano ancora al meglio fisicamente e forse sarebbe meglio avere qualche elemento più rapido in campo o comunque utilizzare prima i cambi per avere sempre reattività ed energie.

