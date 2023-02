Ha perso solo l'Imolese nel 27° turno e quindi il distacco della squadra sassarese sulla zona playout è sceso a un risultato: appena 3 punti. I pareggi delle concorrenti dirette più la vittoria di una Recanatese che sta emergendo di prepotenza rendono il recupero di mercoledì a Siena una gara dove è vietato perdere.

Nel match in terra toscana posticipato di tre giorni a causa della cautela dopo il terremoto, la Torres deve assolutamente fare risultato utile per ritornare a due gare di sicurezza dagli spareggi per la permanenza in serie C.

La formazione allenata da Sottili si è allenata anche domenica mattina e partirà domani per Siena. Il tecnico rossoblù deve fare scelte non semplici a centrocampo, dove rientra dalla squalifica Urso, e in attacco, dove l'esordio spumeggiante di Omoregbe e i guizzi di un Ruocco che appare ormai recuperato sembrano irrinunciabili.

