Il posticipo non avvantaggia la Torres, perché è un po' in alto mare la formazione che il tecnico Sottili potrà schierare domani sera alle 19.30 sul campo del Siena nel match spostato a causa del terremoto. “Purtroppo i ragazzi a turno si stanno passando un virus gastrointestinale. Dira un giorno e mezzo ma è molto debilitante, quindi vediamo domani pomeriggio chi sta bene o si è almeno ripreso” spiega il tecnico Stefano Sottili.

Assenze o comunque acciacchi che vanno a sommarsi ai giocatori indisponibili: Bonavolontà per squalifica, Scotto, Lisai, Heinz, Campagna e Teyou per problemi fisici. Difficile quindi capire se resterà come modulo il 4-3-1-2 oppure si passerà al 4-3-3.

All'andata vittoria dei rossoblù al “Vanni Sanna”, quasi un evento: 2-0 con reti di Liviero e Ruocco. Dato che le altre hanno già giocato, la Torres sa che occorre almeno un pareggio per tenersi a due risultati di distanza dalla zona playout.

