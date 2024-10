Ben nove gli anticipi in programma questo weekend e tutti riguardanti l'intero Girone A di Promozione. Il nuovo fine settimana di calcio regionale vedrà 18 squadre giocare di sabato (dove è comunque presente qualche variazione di orario e di campo), mentre il Girone B di Promozione e l'Eccellenza scenderanno in campo la domenica.

Eccellenza. Tutti i match del torneo di Eccellenza andranno in scena domenica alle ore 16. Le partite in programma sono: Alghero-Ferrini, Carbonia-Tempio, Calangianus-Iglesias, Ghilarza-Barisardo, Li Punti-Nuorese, Monastir-Villasimius, Ossese-Taloro Gavoi e il derby gallurese (ultima contro prima) San Teodoro-Budoni.

Promozione. La Promozione, invece, vede i due gironi giocare in giornate differenti e a orari differenti. La maggior parte delle compagini scenderà in campo alle ore 16 (orario valido sia per il sabato sia per la domenica), fatta eccezione per due incontri del Girone A che vedono il loro fischio d'inizio fissato per le ore 15.30 una e 16.30 l'altra.

Il programma del sabato del Girone A prevede le seguenti sfide: Atletico Cagliari-Arborea ore 15.30, Lanusei-Villacidrese ore 16.30; tutte le altre in contemporanea alle ore 16 sono Castiadas-Tortolì, Guspini-Cus Cagliari, Orrolese-Calcio Pirri, Sant'Elena-Idolo (non più a Mulinu Becciu, bensì al Su Suergiu di Capoterra), Terralba Francesco Bellu-Uta, Tharros-Selargius (al Centro Federale Tino Carta di Oristano) e Villamassargia-Atletico Masainas.

Per quanto riguarda il Girone B, otto gare domenica alle ore 16: Abbasanta-Atletico Bono, Arzachena-Sennori, Bosa-Usinese, Coghinas-Lanteri Sassari, Luogosanto-Bonorva, Ovodda-Buddusò, Siniscola Montalbo-Castelsardo e Stintino-Tuttavista Galtellì. Tonara-Macomerese slitta a mercoledì 16 ore 16.

