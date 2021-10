Quattro partite, nessun gol e – peggio - nessun punto. La matricola Torres non riesce a “entrare” nello spirito della Serie B femminile, dopo l'impresa della stagione passata del campionato di C vinto con una splendida rimonta e quattro mesi di vittorie. Domenica a Sennori è stato il Como a infliggere alla squadra sassarese la quarta sconfitta: 3-0 dopo un match a senso unico o quasi.

La partita. Le ospiti attaccano subito e la Torres va in difficoltà. All'11' un tiro dal limite di Kubassova sblocca il risultato. Di Luzio colpisce il palo al 20’ e le rossoblù non riescono a prendere l'inerzia della partita, tanto che al 25' incassano il 2-0 con Picchi, lesta a ribadire in gol dopo che la traversa respinge il tiro di Kubassova. Nel secondo tempo il tema non cambia: al 63' un altro legno colpito dal Como con Di Luzio. Al 73' contatto in area tra Congia e Di Luzio. L'arbitro decreta il rigore. Dal dischetto va Picchi che, dopo essere stata ipnotizzata da Fabiano, segna, a porta vuota, il gol della doppietta personale che chiude definitivamente il match sul 3-0.

Va detto che anche l'altra neopromossa Palermo, battuta dalla Torres nel turno eliminatorio di Coppa Italia, è ancora a quota zero.

Arca rientra a Cittadella. Inoltre questa è stata la seconda partita senza il tecnico Tore Arca, che scontava il secondo turno di squalifica. Arca rientrerà per il prossimo impegno: la trasferta di Cittadella, dove le sassaresi cercheranno di sbloccarsi e conquistare i primi punti della stagione.

