Un finale di regular season che definire al cardiopalma è riduttivo quello vissuto nello scorso weekend in Serie D regionale di basket. La promozione diretta in Serie C Silver, alla fine, è della Innovyou Sennori, per pochi centesimi di punto di vantaggio, sulla Dinamo Academy. Uno spettacolo bellissimo, un equilibrio incredibile e un playoff alle porte per la seconda promozione in palio.

Ultimi 40’. L’arrivo a pari punti regala un ultimo impegno non scontato alle due battistrada. Soprattutto alla luce degli scontri diretti che parlano di un pareggio, sia nel computo delle vittorie che nella differenza canestri. Il criterio da seguire, in questo caso, è quello del miglior coefficiente tra punti realizzati e punti subiti. Si parte, alle 16, con la gara della Dinamo Academy che fa sua la sfida contro il Carloforte, con un divario di oltre 60 punti di scarto (135-67 il finale), che sembra poter bastare. La Innovyou gioca ad Assemini, alle 19.30, sapendo che non solo dovrà vincere, ma lo dovrà fare segnando il più possibile e subendo il meno. Termina 47-140 per la compagine allenata da Gabriele Piras, divario che basta per arrivare primi. I coefficienti, infatti, dicono: 1,2734 per Sennori e 1,2671 per gli algheresi. La Innovyou può festeggiare la vittoria, la Dinamo Academy si deve accontentare dei playoff.

La griglia playoff. Assieme alla compagine algherese accedono ai playoff anche La Casa del Sorriso Su Planu, Cantina Giba Astro e Visionottica Carbonia. I selargini si impongono nell’ultima gara contro la Masters Sassari per 61-57. Gara equilibrata, con gli ospiti a contatto all’intervallo (30-28) e avanti al 30’ (40-46). Nel finale, però, il quintetto allenato da Marcello Ibba trova le soluzioni migliori in attacco e porta a casa il successo. Riposava l’Astro e vince il Carbonia, in casa del Genneruxi per 70-85, grazie al break effettuato nel terzo quarto (da 40-45 del 20’ al 54-75 del 30’). Tra i “miners”, Deliperi e Crobu sono i migliori marcatori con 19 punti. Fuori dalla post season rimane San Sperate, al quale non basta vincere contro la Coral (che ha il miglior realizzatore della gara, Monte con 26 punti) per 78-65. Nell’arrivo a 3, passano Carbonia e Astro, che negli scontri diretti hanno più vittorie (i sulcitani) e una migliore differenza canestri (i sestesi). La griglia playoff, così, vede la Dinamo Academy affrontare l’Astro, mentre il Su Planu se la vedrà contro Carbonia.

Le altre. Il programma vedeva anche la sfida tra San Salvatore Selargius e Dinamo 2000, con la vittoria dei primi per 85-51. Per il quintetto allenato da Fabrizio Asunis è la 14sima vittoria stagionale che vale il settimo posto finale. I sassaresi, invece, chiudono un gradino sotto.

