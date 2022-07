Cosimo La Gorga torna a Lanusei per difendere i pali del club in Eccellenza. Un gradito e atteso rientro quello del portiere lucano classe '94, che nel 2020-2021 era stato anche capitano degli ogliastrini. Per lui si tratta della terza esperienza in biancorossoverde: arrivato a ottobre 2017, aveva difeso la porta nella storica stagione della vittoria dei playoff in Serie D, 2018-2019, con la promozione in C sfiorata nello spareggio di Rieti contro l'Avellino. Poi, dopo cinque mesi al Fiuggi, era tornato a Lanusei a dicembre 2019 rimanendo un altro anno e mezzo e distinguendosi sempre, come nella volta precedente, per ottime prestazioni. Ha già avuto modo di conoscere l'Eccellenza sarda da ottobre 2021 allo scorso maggio, dopo una breve esperienza in Valle d'Aosta, al Budoni dove ora il nuovo portiere sarà Marco Manis. «Per me è un ritorno a casa, sono molto contento», afferma La Gorga. «Saluto tutti i tifosi, li aspetto numerosi e calorosi come li ho sempre conosciuti in questi anni. L'obiettivo è fare una bella stagione, divertirci e far divertire. Farò la mia parte per contribuire a essere competitivi e ottenere il miglior risultato». Il portiere è il primo ingaggio per il nuovo corso del Lanusei, nel ritorno in Eccellenza dopo sette stagioni consecutive in Serie D, e avvia ufficialmente la costruzione della rosa che sarà allenata da Mario Masia (pure lui un rientro, ha una precedente esperienza da calciatore).

