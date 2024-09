Basket femminile: Giannina-Sassari 63-80

Con una gara d'autorità e una robusta prestazione difensiva la Dinamo Women fa il colpaccio sul parquet greco del Giannina. Il tabellone dice 80-63 e quel +17 per la squadra sassarese è un vantaggio rassicurante in vista del ritorno al PalaSerradimigni in programma mercoledì prossimo.

Partita che la squadra di Restivo ha approcciato benissimo dominando dentro l'area e a rimbalzo già nel primo quarto, dove ha prodotto subito il +8. Le greche hanno provato ad avvicinarsi a -1 più volte, ma già nel secondo quarto le biancoblù hanno iniziato a prendersi il vantaggio in doppia cifra e lo hanno mantenuto con personalità e senza risciare nulla, anzi dopo il +10 dell'intervallo (34-44) hanno ancora aumentato il numero di giri e il match si è messo in discesa. Da segnalare gli 11 assist di Carangelo e i 6 rimbalzi nel primo quarto del pivot Diallo.

I tabellini

Giannina: Archer 9, Damoulaki 7, Dourva 8, Giotitsa, Griffith-Wallace 26, Papanikolau, Sarigiannidou 12, Theodorou 1, Xanthopoulou. All. Perkos.

Sassari: Begic ne, Carangelo 12, Diallo 8, Gonzales 22, Grattini, Natali 10, Pastrello 5, Spiga ne, Taylor 16, Toffolo 7. All. Restivo.

