Corta proprio nel momento della massima concentrazione di impegni. La sconfitta di Sassari a Varese è una delle sorprese in negativo della giornata, insieme a quella di Brindisi sul campo della neopromossa Verona.

La squadra sassarese ha pagato le quattro assenze: l'ala Treier, il capitano Devecchi, il play-guardia Gentile e il play-guardia Chessa. Troppe da sostenere visto che domenica è stata la terza partita in cinque giorni. Che ha gravato sulle spalle soprattutto di Bendzius, Dowe e Kruslin, che non sono certo giovanotti.

Dal punto di vista tattico l'assenza di Gentile e Treier non è ammortizzabile. L'ala Raspino ci ha messo buona volontà (anche 6 rimbalzi) ma chiaramente non può incidere in attacco.

Mercoledì si torna in campo per il debutto stagionale al PalaSerradimigni: arriva il Malaga nella prima partita del girone di Champions. Si spera rientrino Gentile e Chessa, anche perché gli spagnoli sono abituati a giostrare dieci-undici giocatori per tenere alta l'intensità.

