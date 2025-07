L'attesa è finita: arriva il maestrale e le condizioni sono quelle giuste per l'ottava edizione del Girl Surf Power 2025 che domani e mercoledì animerà Porto Ferro, nella costa nord-occidentale della Sardegna. Oltre 30 le surfiste in corsa nelle tre categorie: Junior, Soft Top e Funboard/Longboard.

Un clamoroso successo per la Bonga Surf School, che ancora una volta dà forma ad una competizione unica in Itali organizzata a in collaborazione con lo storico brand partner Sundek.

Si comincia domani con una giornata di attività, e focus attivi su cultura e movimento. La mission è creare connessione tra le partecipanti e celebrare la cultura outdoor attraverso momenti e occasioni come la mostra fotografica “Di mare di libertà” di Antonio Canu (racconto per immagini del rapporto tra donne e mare), le sessioni di slackline - una rampa da skateboard a cura di Alberto Del Piano - e il laboratorio di tessuti aerei guidato da Caterina Fort.

Mercoledì è il giorno della gara. L’approccio non cambia, orientato sempre alla partecipazione e al divertimento più che alla pura performance, mantenendo vivo lo spirito inclusivo che da sempre contraddistingue il Girl Surf Power. Una giuria equa e rappresentativa composta da donne e uomini e guidata da una figura autorevole e competente come Graziano Lai (giudice di livello internazionale con esperienza decennale e storica figura pionieristica del surf in Sardegna), valuterà le surfiste. Ospiti speciali saranno Valentina Vitale e sua figlia Ginevra: la prima è una pluri campionessa italiana di surf ed è tra le prime atlete ad aver rappresentato l’Italia a livello internazionale, la seconda a soli 5 anni è già una piccola grande star della tavola che spopola sui social con il suo stile deciso e il suo entusiasmo contagioso. Una presenza impattante, simbolo del passaggio generazionale e di una cultura del surf che dilaga sempre più tra le nuove generazioni. Chiusura con premiazioni e beach party al Baretto di Porto Ferro, storico punto di riferimento della comunità surfistica locale. Sul palco i Mad Dog, giovanissima band che porta sulla baia il suo punk rock californiano carico di energia, perfettamente in sintonia con lo spirito libero dell’evento.

