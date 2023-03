All'andata la vittoria in volata per 62-61 garantì alla squadra sassarese lo storico accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Domani sera alle 18 il match a Sesto San Giovanni serve non solo per rendere matematico il quarto posto ma anche per provare ad agguantare Venezia al terzo.

Per l'americana Sam Thomas la partita ha un valore speciale: «Arriva la mia famiglia e mio papà che è coach mi vedrà giocare per la prima volta in Italia».

Rispetto all'andata la Dinamo può contare sulla lunga Gustavsson, reduce da una clamorosa doppia doppia contro Ragusa da 29 punti e 17 rimbalzi. Drà una mano a Holmes che all'andata chiuse con 23 punti.

L'esterna Thomas osserva: «Ci aspetta una grande partita, una da playoff, tutti ormai vogliono batterci perché nel 2023 abbiamo sempre vinto, ma stiamo serene e continuiamo a giocare insieme come sappiamo fare».

