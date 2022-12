La prosecuzione nella Eurocup femminile è appesa a un filo. La sconfitta in Francia col Villeneuve d'Ascq per 68-48 e la contemporanea vittoria dell'altra squadra francese, La Roche Vendee, obbligano la Dinamo a cercare il colpaccio a Londra nell'ultimo turno, sperando che il derby transalpino sia vinto dal Villeneuve.

Niente da fare stasera contro un'avversaria molto forte fisicamente e aiutata anche da un pubblico molto caloroso nel piccolo palazzetto. Francesi subito avanti trascinate dalla ex Burke: 10-2 al 3'. Le mani delle Dinamo Women sono gelide, tranne quella di Thomas che piazza anche due triple per impedire la fuga delle padrone di casa, aiutata da Carangelo: 16-12 all'8'.

La difesa francese chiude bene l'area, Holmes è in difficoltà (1/8 al tiro) e anche Makurat non ha quasi mai un tiro facile (1/5) e Sassari finisce a -15 al 15'.

Toffolo colpisce dall'arco due volte (oltre che dare grande mano a rimbalzo), Thomas è un pericolo costante in attacco e al riposo la Dinamo riduce il distacco: 37-28.

Il terzo quarto inizia con due triple del Villeneuve e con ancora tante difficoltà in attacco per la squadra di Restivo che resta 5' all'asciutto finendo a -19. Non smette di lottare, ma ormai il match è saldamente nelle mani francesi.

I tabellini

Villeneuve d'Ascq: Abdelkader 12, Burke 15, Diaby 13, Heriaud 3, Smalls 13, Blein, Cisse 6, Diallo 4, Djekoundade 2, Hirsch, Pavrette, Salaun. All. Meziane.

Sassari: Toffolo 7, Mazza, Carangelo 9, Arioli ne, Gustavsson 2, Makurat 2, Fara ne, Thomas 18, Holmes 5, Ciavarella 5. All. Restivo.

