Al via domani la seconda fase della serie A di basket in carrozzina. La Dinamo Lab per la prima volta nella sua storia prende parte ai playoff scudetto, grazie al secondo posto nella stagione regolare. La squadra sassarese gioca l'andata dei quarti a Firenze contro la formazione allenata dall'ex Marco Bergna. Il ritorno si disputerà sabato 18 a Sorso.

Nei quarti non c'è la bella in casa della meglio piazzata, che farà la comparsa in semifinale.

Il coach della DinamoLab Marco Bisin ha detto: “Abbiamo lavorato per trovare la forma migliore e affrontare con grande determinazione i playoff. Firenze è assolutamente un test molto impegnativo, iniziamo fuori casa, loro hanno giocatori molto esperti tra cui Da Silva. Vogliamo impattare subito aggressivi ed essere sul pezzo”.

L'altra formazione sarda, il Gsd Porto Torres è invece impegnata nei playout salvezza. La squadra portotorrese gioca sempre domani a Roma contro i Giovani e Tenaci.

