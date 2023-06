Secondo acquisto italiano per le Dinamo Women: a Sassari arriva Anna Togliani, play-guardia classe 1998, reduce da un biennio nelle file di Campobasso.

Nativa di Mantova, Anna Togliani è una combo guard con playmaking e doti realizzative: cresciuta nel vivaio della Reyer Venezia ha iniziato la carriera da guardia spostandosi poi in cabina di regia. Dopo la trafila giovanile in orogranata Anna debutta in A2 in prestito a Pordenone (quasi 11 punti e 3 assist a partita in 18 gare disputate) e nella massima serie con la Reyer. Nella stagione 2018-2019 approda a Broni dove in tre annate si ritaglia un minutaggio crescente: in Lombardia chiude con 9.1 punti, 2.2 rimbalzi e 2.3 assist di media. Dal 2021 è a Campobasso sotto la guida di Mimmo Sabatelli: nelle ultime due stagioni in Molise ha viaggiato con 5 punti e 2.4 assist di media. Ha vestito la maglia Azzurra, guidata nell’under 20 proprio dal coach della Molisana.

Curiosità, ha una gemella di nome Giulia che gioca in A2 col Mantova.

