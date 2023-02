Bellissimo e incerto sino alla fine come all'andata il derby delle isole. Al PalaSerradimigni vince ancora Sassari: 71-68 su una irriducibile Ragusa.

Mostruoso il primo quarto di Carangelo che segna da sola gli stessi punti di Ragusa: 19 con 4/4 da tre. Coach Lardo prova anche la zona per arginare l’attacco di casa, che però appena può corre.

Nel secondo quarto Makurat dopo aver distribuito assis (4) inizia a segnare. Con la tripla di Thomas è anche +10 al 14’, però Ragusa non molla e si riavvicina usando anche la box and one, con marcatura individuale su Carangelo: 39-38.

La zona mista funziona, anche perché Holmes e Gustavsson prendono i rimbalzi ma continuano a litigare col canestro (2/21 in totale per 30’) e le siciliane prima impattano e poi vanno avanti con la tripla di Consolini: 43-46 al 25’. Thomas trascina la Dinamo al momentaneo controsorpasso (50-48) ma è Ragusa a comandare: 53-58 al 33’ con Ostarello da sotto. Si sblocca finalmente Gustavsson e Sassari torna avanti per due volte: 69-66 a 25 secondi dal termine. E sempre la svedese mette il sigillo.

I tabellini

Dinamo Sassari: Toffolo, Mazza ne, Carangelo 27. Arioli ne, Gustavsson 9, Ruiu ne, Makurat 9, Fara ne, Thomas 14, Tiburcio ne, Holmes 6, Ciavarella 6. All. Restivo

Ragusa: Romeo 8, Consolini 15, Di Fine ne, Olodo ne, Dotto 3, Hampton 13, Vitola ne, Attura 7, Ostarello 6, Anigwe 16. All. Lardo

