Calcio giovanile e inclusione. La Cosmosassari ottiene risultati in entrambi i settori. Sorprendente lo scudettino Under 14 del campionato Csi se si pensa che la società sassarese lavora solo dal 2019 con la scuola calcio e il settore giovanile.

La squadra sassarese si è imposta 1-0 sulll'asd Macerata Campania nella finalissima disputata a Cesenatico. Un bel balzo per l'asd sassarese che finora aveva partecipato solo ai campionati amatoriali Csi, pur conquistando diversi titoli regionali.

La società è nata nel 2005, fondata sui valori dello sport e dell'inclusione sociale, gli stessi valori che poi sono stati trasferiti nel nuovo progetto che mette i bambini al centro del progetto stesso. "E' stato un anno pieno di soddisfazioni - commenta Antonio Piu, presidente di Cosmosassari - il grande lavoro del responsabile del settore giovanile Gavino Usai e del direttore sportivo e mister Giuliano Carta hanno reso possibile raggiungere questi obiettivi in poco tempo. È la sintesi perfetta di uno sforzo straordinario per mettere in piedi una società che conta 300 ragazzi”.

La collaborazione con il Li Punti Calcio, società che ospita la Cosmosassari nel proprio impianto, sta dando risultati già nel breve periodo, in quanto sono stati ben cinque, i ragazzi che sono usciti dal settore giovanile Cosmosassari e hanno trovato spazio nel campionato d'Eccellenza.

La Cosmosassari è presente anche con iniziative sociali, per il quartiere di Li Punti e non solo: “Orgoglio di questa società non sono solo i risultati sportivi - conclude Piu - ma le numerose attività che hanno l’obiettivo, prima ancora dei goal in campo, l’aggregazione e i valori di crescita responsabile e condivisione che solo lo sport può veicolare con tanta efficacia”. Da quattro anni Cosmosassari si mette al servizio della comunità con un centro estivo e collaborando con le associazioni per l’organizzazione di eventi nel periodo natalizio e del carnevale.

© Riproduzione riservata