La vittoria in casa Cos manca da quattro giornate. Il punto conquistato domenica contro l'Olbia ha permesso, comunque, alla squadra di Antonio Carta di avvicinarsi alla zona playout. Sono tre i punti che separano i gialloblù dall’Atletico Uri, terzultimo. Mentre la salvezza diretta dista sette lunghezze. Un mese fa la Cos aveva agganciato l'Ilva che poi si è messa a correre come un treno, salendo addirittura quasi al centro della classifica in zona salvezza.

Al termine della stagione mancano cinque incontri, in palio quindi ancora quindici punti. Nel prossimo turno, la Cos giocherà nuovamente a Tertenia, con il fanalino di coda Terracina che negli ultimi sette incontri ha raccolto un solo punto. Proprio con i laziali era arrivata la prima vittoria stagionale. Sarà fondamentale bissare il successo dell’andata. Le successive avversarie dei sarrabesi ogliastrini saranno Savoia, Cynthialbalonga, la capolista Gelbison e Sarnese.

