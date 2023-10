La sconfitta di domenica contro i sassaresi del Li Punti brucia ancora (3-0 maturato dopo che i minerari erano rimasti nove contro undici e con un arbitraggio contestato), ma il club biancoblù non ha interrotto la campagna acquisti che questa stagione è iniziata con notevoli ritardi per le vicissitudini economiche estive risolte solo a metà di agosto.

All’attenzione dell’allenatore Maurizio Ollargiu, sono infati arrivati pochi giorni fa un esterno d’attacco brasiliano, Pedro Ferrari, classe 1993, e un centrocampista, Luigi Cobuzzi, originario di Foggia, classe 2004. Vanno a rafforzare una rosa che a questo punto sulla carta potrebbe non essere indicata solo per cimentarsi nella lotta contro la retrocessione, ma per posizionare il club a livelli più soddisfacenti. Il Carbonia ha perso la prima giornata 2-1 a Barisardo, poi ha vinto il derby contro l’Iglesias 1-0, quindi la sconfitta a Sassari. Domenica a Carbonia arriva la Tharros e il tecnico Maurizio Ollargiu dovrà fare a meno degli espulsi, il portiere Alcaraz e il difensore Brailly.

