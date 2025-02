Prende il via il tabellone principale maschile del Trofeo Extra Informatica, torneo Open in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della Torres Tennis. Sono 141 i tennisti complessivamente iscritti nei vari tabelloni di selezioni fino al main draw, che vede come teste di serie Niccolò Dessì del Quattro Mori Tennis Team (che esordisce nei quarti di finale contro il “padrone di casa” Gianluca Sarais) e il torresino Matteo Mura (contro Andrea Mendola del Tc Terranova).

In programma anche le sfide tra Leonardo Mazzucchelli (Tc Terranova) e Andrea Oronti (Torres), Mattia Secci (Quattro Mori) e Daniel Frasconi (Tc Terranova).

Trentanove le iscritte nel torneo femminile, con la testa di serie numero 1 Aurora Deidda (Milano 26) già in semifinale. Contro di lei ci sarà la vincente della sfida tra Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova) e Livia Marrosu (Torres).

Nei quarti della parte bassa del tabellone, si sfidano Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu) e Giorgia Spina (Tc Arzachena), la numero 2 del seeding Emma Fiore Manca (Tc Tempio) e Marta Mura (Tc Ghilarza).

