La quattordicesima giornata del Girone 1 del campionato nazionale di Serie B porta una sconfitta a domicilio per l'Amatori Rugby Capoterra. È il Cernusco a uscire vincitore dal campo di via Trento per 10-8.

Per Capoterra, i punti sono arrivati nel primo tempo, con la meta di capitan Mattia Aru (che vale il 5-7 Cernusco all'intervallo) e il calcio piazzato di Carlo Stara (per il momentaneo vantaggio 8-7) nella ripresa. Amatori terzo a pari punti con il Rho, con due punti di vantaggio sul Cernusco.

Amatori Capoterra: Aru, Valentine, Stara, Riley, Celembrini, Panduccio, Brui, Balboni, Smeraldo (Greco), Oghittu, Piano (Vega), Ferrarese, Geraci, Talakhadze (Uccheddu), Chibsa. A disposizione Thioye, Lai, Marongiu, Zucconi. Coach Marcello Garau e Gabriele Ambus.

© Riproduzione riservata