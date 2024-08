La novità motoristica dell’estate 2024 è l’appuntamento di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, che vedrà i riflettori accendersi sulla gara di karting nel Circuito Cittadino Comune di Dualchi. La manifestazione, organizzata da Gt Shardana Motorsport con la collaborazione del Comune di Dualchi, prevede sabato pomeriggio le prove libere non ufficiali e domenica libere, qualifiche e gara.

Lo start del circuito di 668metri è posizionato nei pressi di Piazza San Leonardo, poi i concorrenti percorreranno le vie Sicilia, Campania ed Ercas, per raggiungere nuovamente la piazza, che ospiterà anche le premiazioni. In gara nella manifestazione voluta per promuovere la disciplina nel territorio le consuete categorie: Mini Gr3, Ok-n, Ok-n Junior e Over, Kzn, Kz2.

L’appuntamento, inizialmente previsto a fine luglio e poi posticipato di un mese, è stato abbinato a un’iniziativa benefica frutto della partnership tra Aci e Avis: il 28 luglio, la presenza dell’autoemoteca ha consentito a trentadue persone di effettuare una donazione di sangue, ricevendo in dono la tessera Aci.

© Riproduzione riservata