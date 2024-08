Estate intensa per il pilota cagliaritano Giorgio Basoli che, dopo un quarto round del Campionato Italiano Karting in chiaroscuro, è ora impegnato in una serie di test per arrivare pronto al quinto appuntamento tricolore, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre al South Garda Karting di Lonato.

La trasferta di Sarno non è stata facile per il campione sardo della Kz2 che, completata la prima manche di qualifica al 15esimo posto dopo una serie di contatti che lo hanno penalizzato, nella Q2 è risalito dalla 22esima alla 13esima posizione, prima di venire escluso dopo essere risultato sottopeso di 200grammi.

Nella Finale 1, l’alfiere della Jesolo-Technology-Kart è partito 30esimo ma, a causa di un contatto in avvio, è scivolato in ultima posizione, a 2” dal gruppo. Un imprevisto che non ha fermato l’agguerrito 16enne cagliaritano, capace di recuperare fino a portarsi in 20esima posizione grazie a un passo da Top5.

Partito 20esimo in griglia nella Finale 2, Basoli è finito di nuovo nelle retrovie per un contatto ma, pur avendo il mezzo danneggiato, è risalito fino alla 19esima posizione, poi persa in seguito a una penalizzazione per un contatto di gara che lo ha fatto retrocedere al 24esimo posto.

«Nonostante tutto, sono abbastanza soddisfatto del nostro potenziale. In gara abbiamo sempre avuto un passo che mi avrebbe permesso di stare nei primi 10”, ha sottolineato Giorgio Basoli. “Sono consapevole di avere ancora tanto da imparare, ma anche di avere significativi margini di miglioramento, soprattutto in qualifica. Riuscire a conquistare una buona posizione in griglia mi consentirebbe di evitare quelle accese bagarre che spesso si verificano nelle retrovie e che, a oggi, hanno spesso compromesso i risultati finali. Adesso, però, pensiamo alla prossima tappa che si disputerà nel South Garda Karting di Lonato il 20-22 settembre. Sto cercando di prepararmi al meglio con diversi test. Ci tengo a ringraziare la Jesolo-Technology-Kart per il supporto alla mia crescita agonistica».

