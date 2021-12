Saranno due gli anticipi di Serie D con le squadre sarde. Domani alle 14 il Latte Dolce, reduce da quattro risultati utili nelle ultime cinque, sarà ospite della capolista Giugliano che ha subito la prima sconfitta in campionato domenica scorsa con l'Atletico Uri. Mezz'ora più tardi Arzachena-Carbonia al "Biagio Pirina", coi biancoverdi che tornano a giocare dieci giorni dopo complice il rinvio del match con la Vis Artena (che non giocherà nemmeno con la Torres perché in quarantena).

Eccellenza. L'anticipo è il big match della 14ª giornata: Ferrini-Castiadas. Nella capolista, che ha pareggiato allo scadere le ultime due, non sarà in panchina l'allenatore Sebastiano Pinna (peraltro un ex) per squalifica. Domenica alle 15 le altre partite: Bosa-Arbus, Budoni-Li Punti, Ghilarza-Idolo, Guspini-Asseminese (a San Gavino), Ilva-Taloro, Monastir-Villacidrese, Nuorese-Porto Rotondo e Ossese-Sant'Elena.

Promozione. Sei gli anticipi. Nel Girone A Cortoghiana-La Palma e Gonnosfanadiga-Atletico Cagliari, entrambe alle 15. Nel Girone B Tharros-Samugheo alle 15 e Seulo-Tonara (a Sadali) alle 17. Nel Girone C Lanteri-Stintino e San Teodoro-Posada alle 15. Tutte le altre partite dei tre gironi saranno domenica, sempre alle 15.

