In Serie C Unica vanno in scena gli ultimi 40 minuti della stagione regolare, con la griglia playoff che attende di essere definita.

Si inizia sabato, con le prime quattro gare in programma: alle 18.30 la capolista imbattuta Innovyou Sennori, da tempo certa del primo posto in classifica, riceve a Sorso il Cus Sassari con l’obiettivo di tenere immacolato il suo ruolino di marcia.

È già certa del suo secondo posto anche l’Olimpia Cagliari, che alle 19.30, sul parquet amico di Monte Mixi, se la vede con una Coral Alghero già matematicamente quinta a prescindere dal risultato.

Alle 19 scende in campo anche la Pisano Arredamenti Quartu, che al PalaSant’Elena se la vede con la Torres in una riedizione dell’ultima semifinale regionale. I biancoverdi di Fioretto vanno a caccia di un successo per cercare di sopravanzare Il Veliero Calasetta al terzo posto, ma devono sperare in un inciampo dei tabarchini, impegnati in casa contro il fanalino di coda Dinamo B alle 18.

Spettatrice interessata delle sfide del sabato è l’Antonianum, che in caso di successo interno domenica alle 19.30 contro Nuoro (già certa del sesto posto) e di ko della Torres contro la Ferrini, aggancerebbe in extremis l’ultimo pass utile per la qualificazione ai playoff. Riposa il Sant’Orsola.

Classifica: Sennori 38, Olimpia 30, Calasetta e Ferrini 24, Coral 20, Nuoro 18, Sant’Orsola 16, Torres 14, Antonianum e Cus Sassari 12, Dinamo B 2.

