Tutto secondo pronostico nel weekend cestistico femminile di Serie B e C. Vincono le favorite di giornata, con la Virtus Cagliari che, in attesa della terza fase del torneo, si è ulteriormente rinforzata.

Serie B. Le cagliaritane, infatti, per la sfida con la Mercede Alghero, vinta 92-31, hanno schierato il nuovo acquisto Ivona Khozobashiovska. Macedone, classe 2001, è una pivot che andrà a completare il reparto lunghe a disposizione di coach Fabrizio Staico. L’esordio in maglia Virtus è stata contro la sua ex squadra (la Khozobashiovska ha giocato nella Mercede la scorsa stagione), superata nettamente al termine di 40’ nel quale non c’è stata storia. Migliore realizzatrice della gara Lucchini, tra le cagliaritane, con 17 punti. Vince di misura, invece, la vice-capolista Antonianum Quartu contro il San Salvatore, per 64-62. In avvio sono le quartesi a scavare un discreto vantaggio (15-7 al 10’) e lo gestiscono fino all’intervallo (27-22 al 20’). Selargine che rientrano meglio dal riposo lungo e impattano nel punteggio al 30’ (43-43). Ultima frazione di break e contro-break, decisa da un canestro di Canalis a pochi secondi dal termine. Miglior realizzatrice della serata è Ljubenovic, con 19 punti. Netta la vittoria della Cantina Giba Astro, in casa, contro il Cus Cagliari (103-26). All’intervallo il divario è vicino ai 40 punti di scarto (51-13), ulteriormente ampliato nelle rimanenti due frazioni (74-20 al 30’ e 103-26 finale). Nell’Astro, da segnalare i 37 punti personali di Meloni.

Serie C. Tempo di semifinali nel secondo torneo regionale. Nessuna sorpresa con le favorite Basket 90 Sassari e Basket Nulvi che si impongono in gara 1. Le sassaresi battono per 51-43 un Condor Monserrato presentatosi agguerrito per l’occasione. A Nulvi, invece, le padrone di casa non hanno problemi contro il Basket Quartu, vincendo per 76-45, dopo aver toccato anche i 35 punti di vantaggio a fine terzo quarto (62-27 al 30’). Tra le quartesi la miglior realizzatrice, Mercurelli con 17 punti.

