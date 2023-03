Ancora una sanzione per cori razzisti nel calcio sardo. Domenica scorsa, in Seui Arcuerì-Atletico Sanluri di Seconda Categoria, nel corso del secondo tempo alcuni tifosi della squadra di casa hanno urlato cori ed epiteti di natura razzista all'indirizzo di due calciatori avversari, tanto da portare l'arbitro a interrompere il gioco per circa un minuto. Un dirigente del Seui Arcuerì è riuscito ad allontanare dall'impianto uno dei sostenitori, ma in ogni caso la società è stata punita in quanto responsabile: riceve una partita a porte chiuse con la condizionale (ossia sospensione della sanzione per un periodo di prova di un anno).

Promozione. Ben sedici gli anticipi al sabato, su ventuno partite della quartultima giornata. Il clou è rappresentato da Castiadas-Villasimius nel Girone A, dopodomani alle 15: il derby sarrabese è fra seconda e prima (a +9), può riaprire il campionato dopo le due sconfitte recenti della capolista o chiuderlo definitivamente (se vince la formazione di Prastaro è in Eccellenza). La squadra di casa non avrà l'allenatore Cristian Dessì, squalificato quattro giornate per offese all'arbitro e per aver dato tre pugni alla porta dello spogliatoio della terna affrontando un assistente, e il difensore Sergio Tamburini, fermato tre turni per uno schiaffo al volto a un dirigente avversario. Sempre sabato nel Girone A alle 15 lo scontro salvezza Andromeda-La Palma, il derby CUS-Atletico Cagliari e Guspini-Villamassargia, alle 16 Asseminese-Selargius (a Siliqua) e Verde Isola-Cortoghiana, alle 16.30 Orrolese-Gonnosfanadiga. Tutto in anticipo anche il Girone C, col Tempio capolista in casa della Lanteri Sassari sabato alle 15, stessa ora di Luogosanto-Porto Torres e Stintino-Oschirese, poi alle 15.30 Bonorva-Coghinas, alle 16 Buddusò-Usinese, Macomerese-Sennori e Ozierese-Thiesi. Domenica le uniche partite sono nel Girone B: il Barisardo, dopo il leggero calo recente, va in casa della Paulese alle 16, in contemporanea con Arborea-Siniscola, Posada-Terralba Francesco Bellu, Santa Giusta-Bittese e Tortolì-Abbasanta, l'Idolo ora secondo a -4 può mettere pressione sabato alle 16 in casa del Fonni mentre l'altro anticipo è Atletico Bono-Tonara (ore 15).

Eccellenza. Nessun anticipo, cambia l'orario quindi le partite iniziano alle 16 fatta eccezione per Arbus-San Teodoro che resta alle 15. Budoni e Latte Dolce, appaiate in testa, ospitano Tharros e Li Punti (derby), poi Bosa-Villacidrese (a Bonorva), Calangianus-Ghilarza, l'altro derby Carbonia-Iglesias, Nuorese-Ferrini, Ossese-Monastir e Taloro Gavoi-Sant'Elena. Riposa il Lanusei.

