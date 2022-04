Domenica pomeriggio si giocano un recupero delle sarde in Serie D e tutta la penultima giornata di Eccellenza. Per quanto riguarda la Promozione, invece, previsti degli anticipi già a partire da domani.

Serie D. Sei delle sette sarde torneranno in campo l'8 maggio, questa domenica c'è solo l'Arzachena. Alle 15 terza partita consecutiva in casa: sfida la Vis Artena, dopo che le precedenti due con Muravera e Aprilia hanno portato in entrambi i casi una sconfitta per 0-1. Gli smeraldini sono quarti in classifica e devono ancora chiudere il discorso playoff.

Eccellenza. Può essere la domenica di festa dell'Ilva, dopo che ieri la Ferrini ha perso in casa per 0-3 col Sant'Elena. I maddalenini domenica vanno a Castiadas, contro una formazione già retrocessa da qualche settimana e che nel 2022 non ha mai fatto punti, poi attendono il risultato del big match Taloro-Ossese: se gli ospiti non dovessero tornare da Gavoi coi tre punti la promozione in Serie D della squadra di Sandro Acciaro sarebbe aritmetica con una giornata d'anticipo. Le altre sfide con qualcosa in palio, fra playoff e playout, sono Arbus-Nuorese, Ferrini-Bosa, Idolo-Monastir e lo scontro salvezza Li Punti-Guspini, completano Porto Rotondo-Budoni, Sant'Elena-Ghilarza (a Serdiana) e Villacidrese-Asseminese. Calcio d'inizio in contemporanea alle 16.

Anticipi. Tre partite domani per aprire il weekend di Promozione, con l'ultima giornata del Girone A e la penultima degli altri due. Alle 18 Fonni-Arborea (B), alle 18.30 Atletico Narcao-Cortoghiana (A), alle 19 Luogosanto-Lanteri Sassari (C). Sabato, invece, anticipano Villamassargia-Orrolese (ore 16, Girone A) e Bonorva-Tonara (17, B). Le restanti partite tutte domenica alle 16. Domani un match anche in Prima Categoria, col già promosso Barisardo che ospita il Cardedu alle 18.

© Riproduzione riservata