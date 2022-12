L'ultimo weekend di calcio sardo del 2022 sposta tanto in classifica, ma non chiude gli impegni dell'anno solare. Si giocherà ancora mercoledì pomeriggio col ritorno dei quarti di Coppa Italia Promozione e il recupero del Girone A Gonnosfanadiga-La Palma, poi il 30 dicembre in campo l'Eccellenza (Ferrini-Carbonia anticipo venerdì 23).

Eccellenza. La quinta vittoria consecutiva del Latte Dolce permette ai sassaresi di conservare il +3 sul Budoni. Entrambe hanno vinto 2-0, la capolista sul Calangianus sabato e la prima inseguitrice ieri col Ghilarza (doppietta di Giuseppe Meloni). A cambiare sul podio è il terzo posto, dove il Taloro Gavoi grazie all'1-0 sulla Villacidrese sorpassa l'Ossese in netto calo e fermata sul 2-2 dal Bosa. I rossoblù di Mario Fadda sono a -8 dalla seconda, distacco che a oggi annullerebbe i playoff (non devono esserci più di sei punti). Prosegue l'imbattibilità del Carbonia, quattordici risultati utili di fila tra campionato e coppa dopo l'1-0 al Lanusei: minerari quinti col San Teodoro, capace di battere all'ultimo squillo il Sant'Elena 3-2. In coda Nuorese e Li Punti non sfruttano il turno di riposo del Monastir, facendo 0-0 nello scontro diretto e restando rispettivamente penultima e ultima, idem l'Arbus che perde 0-1 con la Ferrini (in ripresa, tre successi nelle ultime quattro). Chi si rilancia è l'Iglesias: dopo averne perse nove di fila batte 2-1 la Tharros, che di contro non vince da due mesi.

Promozione. Delle tre di testa vince solo il Villasimius (Girone A). Turno molto favorevole alla formazione di Prastaro, che nell'anticipo di sabato schianta 6-1 l'Asseminese e guadagna su tutte le inseguitrici. Il Guspini perde a Gonnosfanadiga 2-1 e si stacca dalla vetta (-3), il Castiadas si fa riprendere dall'Atletico Cagliari (1-1) e scivola a -6, la Verde Isola quarta ma sconfitta dal Villamassargia 2-0 è agganciata dal CUS Cagliari (4-0 all'Andromeda). Nel Girone B prima sconfitta dell'Arborea, dopo dieci vittorie e un pari: il Barisardo passa 2-0 e va a -2 in classifica, un duello che proseguirà anche nel 2023. Equilibrato il Girone C, dove il big match Tempio-Macomerese finisce 0-0: i galletti hanno ora un solo punto di vantaggio su Bonorva, Stintino e Usinese, tutte vittoriose nel weekend.

