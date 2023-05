Prestigioso ottavo posto per il team di Castiadas, Nuragic 4x4 nella gara Interclub Extreme 4x4 Corsica, riservata a fuoristrada categoria prototipi.

A rappresentare il Sarrabus e tutta la Sardegna, i promotori Federico Cannas e Mauro Scroccu, Luca Casula e le rispettive mogli Valentina Murru, Francesca Casula e Francesca Salaris. Presente anche la piccola figlia di Mauro e Valentina, Ada Scroccu di 5 appena mesi. Senza proclami, con umiltà ma tanta determinazione, hanno affrontato i colossi del 4x4 estremo provenienti da tutta l’Europa.

Tutto nasce in una cena. «Federico mi parla di questo evento in Corsica a fine aprile - racconta Mauro Scroccu – dove partecipano tutti i migliori equipaggi d’Europa. E mi chiede se voglio seguirlo proponendomi anche il compito di navigatore. Non ci penso due volte e rispondo affermativo».

Federico Cannas, meccanico sin da bambino e oggi proprietario, insieme al fratello, dell’officina di famiglia, durante il periodo del lockdown "costruisce" il fuoristrada per il 4x4 estremo. Un prototipo realizzato sfruttando tutta la sua esperienza nei motori.

«Ci lavoravo – dice Cannas – giorno e notte senza sosta. Durante la corsa, tutti, uomini e donne, hanno collaborato ciascuno con i propri compiti. Alla guida del fuoristrada Federico assistito da Mauro nel ruolo di navigatore a terra. L’attenzione è stata massima – dicono Cannas e Scrocco – ma ci vuole anche un pizzico di follia. Non sono mancati gli imprevisti. L’ottavo posto ci ripaga di tutti i sacrifici».

Ora sono rientrati a Castiadas dove vivono e lavorano, stanchi ma felici dell’obiettivo raggiunto. Sono stati accolti da amici e tifosi per i festeggiamenti.

