Chiusa la fase di qualificazione della C Silver di basket, scatta quella a orologio, che prevede nove giornate. La Delogu Legnami, prima e imbattuta a quota 32, alle 19 di domani sarà impegnata in casa nel derby quartese con l’Antonianum, al momento quarto con 18 punti.

L’Esperia e il Sant’Orsola, rispettivamente al secondo e terzo posto a quota 22, si affronteranno alle 18 in via Pessagno. La Sef Torres, quinta con un bottino di 18 punti, alle 18 ospiterà a Ploaghe l’Olimpia, fanalino di coda del torneo ancora a zero.

Si giocherà invece alle 18.30 il match tra Il Veliero Calasetta e il Buk Uri, rispettivamente sesto e ottavo in classifica con 16 e 8 punti all’attivo. A riposo il Cus Sassari, che dopo la fase di qualificazione è settimo con otto punti.

Il calendario. Come detto, la fase a orologio prevede 9 turni, due dei quali saranno infrasettimanali, mercoledì 6 e 13 aprile, e si chiuderà nel weekend del 7-8 maggio. La Ferrini Delogu Legnami arriva con un margine di 10 punti sulle inseguitrici, ma c’è grande attesa per gli scontri diretti, che la capolista giocherà tra le mura amiche, contro Sant’Orsola (2 aprile) ed Esperia (9 aprile). Il derby cagliaritano tra Esperia e Olimpia sarà alla nona giornata, quelli turritani saranno il 13 aprile, Sant’Orsola-Cus Sassari, il 9 aprile, Torres-Cus Sassari, e il 30, Sant’Orsola-Torres. Il Veliero Calasetta proverà a limare i due punti di svantaggio dalla Torres approfittando del fattore campo nelle sfide con Uri, Cus Sassari e Olimpia, ma lo stesso faranno il Buk e gli universitari, desiderosi muovere la classifica e l’Olimpia stessa, che nonostante diverse buone prestazioni è ancora a caccia del primo successo stagionale.

