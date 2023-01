Grande impresa della Costa Orientale Sarda che sotto di tre reti batte (3-4) in rimonta il Pomezia conquistando tre punti d’oro che la portano fuori dalla zona playout. Sconfitte per Ilvamaddalena (3-0) e Arzachena (0-1). Ieri l’Atletico Uri aveva battuto (2-1) l’Aprilia.

A Pomezia parte male la Cos: dopo 5’ è sotto di una rete: la realizza Nanni con un gran tiro sotto la traversa. Al 13’ il raddoppio di Teti su azione d’angolo. Alla mezzora arriva pure la terza rete con Massella che lanciato a rete supera De Luca. Al 32’ la Cos riapre la sfida grazie ad un rigore trasformato da Ladu. La Cos insiste e al 39’ Floris di testa, su assist di Ladu, segna la seconda rete. Nella ripresa, al 10’ Pomezia in dieci uomini per l’espulsione di Teti che salta col gomito alto su Derbali. Al 28’ Laconi viene steso in area. Il direttore di gara decreta il penalty. Dal dischetto ancora Ladu che non sbaglia. In pieno recupero, il neo entrato Manca mette un pallone teso in mezzo all’area, irrompe Nurchi che completa la clamorosa rimonta.

Al “Biagio Pirina” non basta una buona prova dell’Arzachena contro la capolista Paganese. Vincono gli ospiti grazie ad una rete di De Felice ad inizio ripresa. Dopo una rete annullata in avvio a Bonacquisti, al 29’ un tirocross di Faiello colpisce la parte alta della traversa. Nella ripresa, all’11’ la Paganese passa in vantaggio con De Felice, su assist di D’Agostino. Al 24’ su angolo, Bonu appostato sul secondo palo, conclude debolmente. Al 43’ annullato per fuorigioco un gol di Rutigliano. Al 45’ bella punizione di D’Agostino, Fusco salva.

L’Ilvamaddalena regge solo un tempo contro la Casertana. I campani nella ripresa segnano tre reti. Nel giro di tre minuti (60’ e 63’) Ferrari ha firmato una doppietta che ha steso gli isolani. Nel finale (82’) la terza rete di Vacca.

© Riproduzione riservata