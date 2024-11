A poche ore dalla sconfitta nel derby contro l’Atletico Uri, l’Ilvamaddalena comunica l’esonero del tecnico Carlo Cotroneo. «Momentaneamente, le sedute di allenamento saranno presiedute da mister Massimiliano Fascia», annuncia il club isolano. «La società ringrazia mister Cotroneo per il lavoro svolto sino a oggi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».

L'Ilva è terzultima in classifica con 7 punti, davanti solo ad altre due sarde come Olbia (3) e Cos (2). Oggi ha perso 0-1 in casa il derby con l'Atletico Uri, gol di Caio De Cenco, ed è stata superata dai giallorossi di Massimiliano Paba ora quartultimi a 9. Nel prossimo turno ospiterà l’Anzio.

Con quella di oggi sono salite a tre le sconfitte consecutive dell'Ilvamaddalena, già battuta da Sarnese e Latte Dolce. L'ultimo risultato positivo è il 2-2 in casa della Gelbison due settimane fa, le vittorie sono arrivate a settembre nei derby su Olbia (0-3) e Cos (2-0). Cotroneo era tornato in Sardegna poco più di un anno fa, dopo una precedente esperienza al Castiadas nel 2019-2020, e aveva portato l'Ilva a stravincere l'Eccellenza.

