Si gioca domani sei gennaio, alle 15, l’ultima giornata d’andata del campionato di Promozione. Un appuntamento importante nei tre gironi anche se Villasimius nel gruppo A e l’Arborea nel girone B, hanno già conquistato il platonico titolo di campioni d’inverno.

La capolista allenata da Antonio Prastaro gioca sul campo della Verde Isola, a Carloforte. PUna trasferta impegnativa su un campo notoriamente ostico. La squadra di Prastaro ha tre punti di vantaggio sul Guspini che ospita l’Atletico Cagliari. Il Castiadas di Cristian Dessì, terzo della classe a meno sei dalla vetta, riceve il La Palma Monte Urpinu. Il Cus Cagliari è atteso a Orroli dall’Orrolese. Il Selargius, che nel mese di dicembre ha cambiato marcia, gioca a Siurgus Donigala contro l’Andromeda. L’Asseminese cerca punti pesanti contro un Gonnosfanadiga in gran salute. Chiude la sfida delicata per la salvezza tra Cortoghiana e Villamassargia.

Nel girone B spicca (ore 15) il derby Tortolì-Barisardo. Il Tortolì occupa la terza posizione a sette lunghezze dal Barisardo. Le altre (ore 15): Posada-Fonni, Santa Giusta-Siniscola e Terralba-Bittese. La capolista Arborea gioca il sette gennaio alle 16 in casa contro l’Abbasanta. Si disputano domenica otto gennaio alle 15 Atletico Bono-Idolo e Paulese-Tonara.

Nel gruppo C, trasferta a Luogosanto per la capolista Tempio. Ad un punto dai galletti ci sono tre squadre: Usinese, Bonorva e Stintino. Bonorva e Stintino giocano in casa rispettivamente contro Sennori e Buddusò. L’Usinese invece in trasferta a Sassari contro il Lanteri.

