Jill Teichmann vince il singolare femminile del sesto e ultimo Itf Combined primaverile organizzato dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

L'elvetica, favorita della vigilia, si è imposta 6-3, 6-4 in finale sulla spagnola Andrea Lazaro Garcia. In semifinale, Teichmann l'ha spuntata 6-1, 2-6, 7-6(12) sulla testa di serie numero 3 Nuria Brancaccio, portacolori del Tc Cagliari.

In doppio, vittoria per la venezuelana Andrea Gamiz (tesserata per la Torres Tennis) e l'olandese Eva Vedder (semifinalista in singolare), che hanno battuto 2-6, 6-2, 10-4 la finlandese Laura Hietaranta e l'ellenica Sapfo Sakellaridi.

