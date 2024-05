«Cara Unione,

mentre gli abitanti di Torre delle Stelle continuano a rimpinguare le casse del Comune di Maracalagonis con la tassa sull’IMU, constatando una lenta presa in carico delle condizioni delle strade di Torre, devono trovare anche il tempo per portare l’auto dal gommista almeno una volta al mese.

Qualche benpensante ha riempito la strada che costeggia la parte destra del villaggio (via Croce del Sud) di una ghiaia cementizia da cantiere che crea disagio ai guidatori soprattutto nelle curve e in frenata. La ghiaia è talmente di scarso livello che in alcuni casi ha bucato le gomme delle auto. Impossibile andare in bici, ormai è un ricordo di qualche decennio passato!

Ci auguriamo che l’amministrazione comunale si faccia carico di questo disagio e intervenga prima che inizi l’estate». R.P. – Maracalagonis

