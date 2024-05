Jay Clarke vince il sesto e ultimo Itf Combined primaverile organizzato dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

Il britannico, accreditato della testa di serie numero 4, l'ha spuntata 7-6(4), 3-6, 6-4 in finale sullo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 7 del seeding.

L'iberico, che in semifinale aveva eliminato l'ultimo italiano in gara, la testa di serie numero 2 Alexander Weis, con un doppio tiebreak (7-4, 7-5), a fine match è corso verso Cagliari, per giocare il campionato di Serie B1 con la squadra del circolo di Monte Urpinu.

In doppio, vittoria per l'argentino Mariano Kestelboim e per il brasiliano Gabriel Roveri Sidney, che hanno approfittato del forfait di Patrick Zahraj e di Kai Wehneit (che a Cagliari ha giocato con la maglia del Tc Padova).

